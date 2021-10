లఖింపూర్ ఖేరీ హింసాకాండ క్రైం బ్రాంచ్ పోలీసుల ముందు విచారణకు హాజరైన మంత్రి కుమారుడు ఆశిష్ మిశ్రా

India

oi-Dr Veena Srinivas

లఖింపూర్ ఖేరి హింసాకాండ ఘటనలో కేంద్ర మంత్రి అజయ్ మిశ్రా కుమారుడు ఆశిష్ మిశ్రా ఈ రోజు విచారణకు హాజరయ్యారు. సుప్రీంకోర్టుతో సహా వివిధ వర్గాల ఒత్తిడి మేరకు లఖింపూర్ ఖేరీ హింస కేసులో ప్రధాన నిందితుడు ఆశిష్ మిశ్రా శనివారం ఉత్తరప్రదేశ్ క్రైమ్ బ్రాంచ్ ముందు హాజరయ్యారు. సుప్రీం ఆదేశాలతో గత బుధవారం ఉత్తర ప్రదేశ్ పోలీసులు విచారణకు హాజరు కావాలంటూ ఆశిష్ మిశ్రాకు సమన్లు జారీ చేసిన విషయం తెలిసిందే. లఖింపూర్ ఖేరి హింసాకాండ ఘటన జరిగిన తర్వాత అదృశ్యమైన ఆశిష్ మిశ్రా శనివారం ఉదయం యూపీ క్రైమ్ బ్రాంచ్ పోలీసుల ఎదుట విచారణకు హాజరయ్యారు.

English summary

Ashish Mishra, son of Union Minister Ajay Mishra, appeared before the crime branch police today in connection with the Lakhimpur Kheri violence. He appeared before crime branch police on Saturday under pressure from the Supreme Court