లఖింపూర్ ఖేరి హింసాకాండ: కోల్డ్ బ్లడ్డెడ్ మర్డర్స్ ; వాస్తవాలు బయటకు రాకుండా 144సెక్షన్; కేటీఆర్, మమతా బెనర్జీ

దేశ రాజకీయాలలో ప్రస్తుతం లఖింపూర్ ఖేరి ఘటన ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది. ఉత్తరప్రదేశ్లోని లఖింపూర్ ఖేరిలో చోటు చేసుకున్న హింసాత్మక ఘటనపై ప్రతిపక్షాలు, రైతు సంఘాల నాయకులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ సర్కార్ ను టార్గెట్ చేస్తూ విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. ఇదిలా ఉంటే లఖింపూర్ ఖేరి ఘటనను తెలంగాణ ఐటీ, పురపాలక శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ తీవ్రంగా ఖండించారు. ట్విట్టర్ వేదికగా ఈ ఘటనపై పోస్ట్ చేసిన మంత్రి కేటీఆర్ ఉత్తరప్రదేశ్లో చోటుచేసుకున్న ఘటన దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసిందని పేర్కొన్నారు. నిందితులకు కఠిన శిక్ష విధించాలని మంత్రి కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు.

Shocked & Horrified to see the ruthless & cold blooded murder of farmers in #Lakhimpur_Kheri of Uttar Pradesh Strongly condemn the barbaric incident & hope the perpetrators will be brought to justice soonest

Telangana Minister KTR condemned the Lakhimpur Kheri incident. Minister KTR clarified that the accused should be severely punished. Mamata Banerjee was outraged that the BJP government had imposed Section 144 to keep the facts out