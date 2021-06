India

oi-Madhu Kota

దేశంలో కరోనా మహమ్మారి రెండో దశ వ్యాప్తి తగ్గుముఖం పట్టినా, మూడో వేవ్ తప్పదన్న హెచ్చరికల నడుమ వ్యాక్సిన్ల కొరత అందరినీ కలవరపెడుతున్నది. జాతీయ వ్యాక్సిన్ విధానంలో లోపాలను ఎత్తిచూపుతూ అటు సుప్రీంకోర్టు కేంద్రాన్ని తలంటగా, విదేశాల నుంచి సొంతగా టీకాలను దిగుమతి చేసుకోవాలనుకుంటోన్న రాష్ట్రలు సిండికేట్ గా ఏర్పడే దిశగా అడుగులు వేస్తుండటం వివాదాస్పదంగా మారింది. కేంద్రం లెక్కల ప్రకారం సోమవారం నాటికి దేశవ్యాప్తంగా 21.60కోట్ల డోసులను మాత్రమే పంపిణీ చేశారు.సరిగ్గా ఈ దశలో దేశానికి భారీ ఊరట కల్పిస్తూ, రష్యా తయారీ స్పుత్నిక్ వి వ్యాక్సిన్ల అతిపెద్ద లోడు హైదరాబాద్ లో ల్యాండైంది..

The third and largest consignment of Russian Covid-19 vaccine Sputnik V landed in Hyderabad from Russia in the wee hours of Tuesday. The latest consignment comprises nearly 3 million doses of the Sputnik V as well as bulk substance that is meant for fill-finish at Panacea Biotec, sources said.