Temple: సంక్రాంతి పండుగ రోజు గుడిలో లిక్కర్ పార్టీ, ప్రశ్నించిన ఆలయ ఉద్యోగిని ఊచకోత కోసి, లోకల్ !

India

oi-Mallikarjuna

చెన్నై/ తిరునల్వేలి: ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, తమిళనాడు, కర్ణాటకలో సంక్రాంతి పండుగ చాలా గ్రాండ్ గా చేసుకుంటారు. తమిళనాడులో సంక్రాంతి పండుగ చేసినంత ఘనంగా మరో పండుగ చేసుకోరు అంటే అతిసయోక్తికాదు. ఇతర ప్రాంతాలు, వేరే రాష్ట్రాల్లో ఉంటున్న తమిళ సోదరులు దాదాపుగా సంక్రాంతి పండుగకు వారి సొంత ఊర్లకు వెళ్లిపోయి వారి కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులత కలిసి ఎంతో సంతోషంగా పండుగ జరుపుకుంటారు. తమిళనాడులో సంక్రాంతి పండుగ మూడు రోజులు, నాలుగు రోజులు, కొన్ని ప్రాంతాల్లో వారం రోజుల పాటు పండుగ జరుపుకుంటారు. అలాంటి సంక్రాంతి పండుగ రోజు గుడిలో ఆలయ ఉద్యోగిని ఆయన పని చేస్తున్న గుడి ఆవరణంలో ఊచకోత కోసి దారుణంగా హత్య చెయ్యడం ఆ ప్రాంతంలో కలకలం రేపింది.

Wife: వదిన రొమాన్స్ సీన్ చూసిన మరిది, వదిన పక్కన అన్న కాదు, ప్రియుడు, ఒరేయ్, క్లైమాక్స్ లో ట్విస్ట్ !

English summary

Liquor party in the temple on the day of Sankranti festival, drunken temple worker stabbed to death in the temple near Tirunelveli in Tamil Nadu.