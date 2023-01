Car: కారు సన్ రూఫ్ లో జంట రొమాన్స్, చల్లగాలిలో ‘పిల్ల’గాలికి ప్రియుడు, సైరా మామా అంటూ లేడీ ?

బైక్ ల మీద ప్రేమికులు రొమాన్స్ చేస్తున్న సమయంలో తీసిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. బైక్ ల్లో రొమాన్స్ చెయ్యడం ఓల్డ్ ఫ్యాషన్ అనుకున్న ఓ జంట ఏకంగా కారు సన్ రూఫ్ మీద రొమాన్స్ చేశారు.

India

oi-Mallikarjuna

లక్నో/ఉత్తరప్రదేశ్: ఇటీవల కాలంలో ప్రేమికులు బైక్ లో మీద రొమాన్ప్ చెయ్యడం ఎక్కువ అయ్యింది. బైక్ ల మీద ప్రేమికులు రొమాన్స్ చేస్తున్న సమయంలో తీసిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. బైక్ ల్లో రొమాన్స్ చెయ్యడం ఓల్డ్ ఫ్యాషన్ అనుకున్న ఓ జంట ఏకంగా కారు సన్ రూఫ్ మీద రొమాన్స్ చేశారు. నిత్యం రద్దీగా ఉండే రోడ్డులో కారు సన్ రూఫ్ మీద జంట రొమాన్స్ చేస్తూ వెలుతున్న సమయంలో వెనుక నుంచి ఓ వ్యక్తి వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పెట్టడంతో వైరల్ అయ్యింది. సమజానికి వీళ్లు ఏం మెసేజ్ ఇవ్వాలని అనుకున్నారు ? అంటూ సోషల్ మీడియాలో ఆ జంటను ఏకిపారేస్తున్నారు.

'Embrace Safe Riding' Flouting safety norms with your beloved will definitely ‘crush’ your dreams! Why end ‘good times’ on a deadly note ? #DriveSafeRideSafe #RoadSafetyMonth pic.twitter.com/DZZJuheemA

English summary

Lovers: A couple romancing on the sun roof of a car on the road in Lucknow, the video has gone viral on social media.