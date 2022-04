బండ బాదుడు.. షాక్ కొట్టేలా పెరిగిన ఎల్పీజీ గ్యాస్ సిలెండర్ ధరలు నేటి నుండి అమలు!!

India

గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలను చమురు సంస్థలు భారీగా పెంచిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. గృహాలలో వినియోగించే 14.2 కిలోల డొమెస్టిక్ సిలిండర్ పై ధరలు స్థిరంగానే ఉన్నప్పటికీ, వాణిజ్య వినియోగంలో ఉపయోగించే 19 కిలోల గ్యాస్ సిలిండర్ ధర మాత్రం భారీగా పెరిగింది. అయితే వాణిజ్య వినియోగానికి ఉపయోగించే 19 కిలోల గ్యాస్ సిలిండర్ ధర ఏకంగా 250కి పైగా పెంచుతూ చమురు సంస్థలు నిర్ణయం తీసుకున్నాయి. ఫలితంగా హైదరాబాద్ లో వ్యాపార కార్యకలాపాలకు సిలిండర్ ధర 2186 రూపాయల నుండి 2460 రూపాయలకు అమాంతం పెరిగింది. దీంతో హోటళ్లలో తినుబండారాలు, ఆహారపదార్థాల ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉందని తెలుస్తుంది.

The price of a 19 kg gas cylinder used for commercial use has gone up drastically. However, the oil companies have decided to increase the price of a 19 kg gas cylinder used for commercial use by more than Rs 250.