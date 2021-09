14 ఏళ్ల బాలికపై 8 నెలలుగా ఘోరం-స్నేహితులతో కలిసి కజిన్ గ్యాంగ్ రేప్-గర్భం దాల్చడంతో అబార్షన్

India

oi-Srinivas Mittapalli

ఆ బాలిక వయసు 14 ఏళ్లు... తల్లి మూడేళ్ల క్రితమే చనిపోయింది... తండ్రి బతుకుదెరువు కోసం మరో ఊరిలో ఉంటున్నాడు... తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఇంట్లో ఆ బాలిక ఒంటరిగా ఉంటోంది... అప్పుడప్పుడు ఆమె ఇంటికెళ్లే కజిన్‌ ఒకానొక రోజు ఆమెపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు... అది అక్కడితో ఆగలేదు... ఆ తర్వాత తన స్నేహితులతో కలిసి కొన్ని నెలలుగా బాలికపై అత్యాచారం చేశాడు... బాలిక గర్భం దాల్చి ఇటీవల బిడ్డకు జన్మనిచ్చింది... ఏం చేయాలో తెలియని స్థితిలో ఆ బాలిక పుట్టిన బిడ్డను బావిలో విసిరేసింది.పోలీసులు బాలికను అదుపులోకి తీసుకుని విచారించడంతో.. ఆమెపై జరిగిన అత్యాచారకాండ వెలుగుచూసింది.

English summary

The mother of a 14 - year - old girl from Bhadoria in Madhya Pradesh died three years ago. Her father lives elsewhere, leaving the girl alone at home in the village.Her cousin gang-raped the girl several times with four of his friends.