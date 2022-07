CM: మా నాన్న ఫోటో, మానాన్న పేరు చెప్పుకుని అడుక్కొంటున్న సీఎం, ఫైర్ !

India

oi-Mallikarjuna

ముంబాయి: మా నాన్న పేరు చెప్పుకుని, మా నాన్న ఫోటో పెట్టుకుని ఓట్లు అడుక్కోవడం కాదు, మీ నాన్న పేరు చెప్పుకుని, మీ నాన్న ఫోటో పెట్టుకుని ఓట్లు అడుక్కోవాలని సిట్టింగ్ సీఎంకు మాజీ సీఎం సవాలు విసిరారు. నేను ఆసుపత్రిలో అనారోగ్యంతో ఉంటే కొన్ని పనులు చూసుకోవాలని చెప్పినందుకు నన్ను పదవి నుంచి దింపి అడ్డదారిలో సీఎం అయ్యాడని మహారాష్ట్ర మాజీ సీఎం ఉద్దవ్ ఠాక్రే ప్రస్తుత ఆరాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఏక్ నాథ్ షిండే మీద మండిపడ్డారు. శివసేన రెబల్ ఎమ్మెల్యేలు నిజమైన దేశద్రోహులు అని మాజీ సీఎం ఉద్దవ్ ఠాక్రే సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. మహారాష్ట్ర సీఎం ఏక్ నాథ్ షిండే మీద రానురాను ఉద్దవ్ ఠాక్రే తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు చేస్తున్నారు.

English summary

Maharashtra former CM Uddhav Thackeray said that Shinde has been begging for votes using the images of his father