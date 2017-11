మహిళా కానిస్టేబుల్ లింగమార్పిడి: ఉద్యోగానికి నో చెప్పిన పోలీస్ శాఖ

National

Narsimha

English summary

The Maharashtra Police have rejected a 29-year-old woman’s application seeking permission to continue in the force after undergoing a sex change operation, The Times of India reported on Monday.లింగమార్పిడి చేసుకొన్న తర్వాత ఉద్యోగంలో కొనసాగేందుకు అనుమతివ్వాలంటూ మహిళా కానిస్టేబుల్ ధరఖాస్తును పోలీసు శాఖ తిరస్కరించింది. అయితే పురుషులకు, మహిళలకు రిక్రూట్‌మెంట్ నిబంధనలు వేర్వేరుగా ఉంటాయని పోలీస్ శాఖ ప్రకటించింది.