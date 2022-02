లోకల్, నాన్ లోకల్ ట్యాగ్, ఆ రోజు తాత, ఇప్పుడు మనమడు, టార్గెట్ మోదీ, యోగి, ఠాక్రే రూటే సపరేటు !

India

oi-Mallikarjuna

లక్నో/ముంబాయి: బీజేపీతో మూడు సంవత్సరాల క్రితం వరకు చెట్టాపట్టాలు వేసుకుని తిరిగిన శివసేన ఇప్పుడు పాత మిత్రపక్షాన్ని నువ్వానేనా అంటూ ఢీకొడుతోంది. మహారాష్ట్రకే పరిమితం అయిన శివసేన పార్టీ ఇప్పుడు జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు తెచ్చుకోవడానికి ఇతర రాష్ట్రాల్లో జరుగుతున్న శాసనసభ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తోంది. బీజేపీ అధికారంలో ఉన్న ఉత్తరప్రదేశ్ లో శివసేన తన సత్తా చాటుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తోంది. ఉత్తరప్రదేశ్ లో ఎలాగైనా బోణి కొట్టి అక్కడి యోగి ఆదిత్యనాథ్ ప్రభుత్వానికి, బీజేపీ నాయకులకు షాక్ ఇవ్వడానికి సిద్దం అయ్యింది. శివసేన వ్యవస్థాపకుడు బాలసాహెబ్ ఠాక్రే వారుసుడిగా రంగంలోకి దిగిన ఆదిత్య ఠాక్రే ఇప్పుడు ఉత్తరప్రదేశ్ లో జోరుగా ప్రచారం చేస్తున్నాడు. లోకల్, నాన్ లోకల్ నినాదంతో బాల్ ఠాక్రే అప్పట్లో మహారాష్ట్రలో శివసేనను ఓ రైంజ్ లోకి తీసుకెళ్లారు. ఇప్పుడు తాత బాల్ ఠాక్రే వారసత్వం అందిపుచ్చుకోవడానికి ఆయన మనుమడు, మహారాష్ట్ర మంత్రి ఆదిత్య ఠాక్రే అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే బీజేపీతో తెగతెంపులు చేసుకున్న శివసేన మహారాష్ట్రలో కాంగ్రెస్, ఎన్సీపీతో కలిసి అధికారంలోకి వచ్చింది. ఇప్పుడు మహారాఫ్ట్ర బయట కూడా బీజేపీని దెబ్బ కొట్టాలని శివసేన ప్రయత్నిస్తున్నది. బీజేపీ నాయకులు నిజమైన శ్రీరాముడి భక్తులు కాదని, వాళ్లు డ్రామాలు ఆడుతున్నారని, మేమే నిజమైన శ్రీరాముడి భక్తులు అని శివసేన జోరుగా ప్రాచారం చేస్తోంది.

English summary

This is the new avatar of the Shiv Sena, a party that is looking to grow beyond its regional tag and expand outside Maharashtra, and party leaders say, and 31-year-old Aaditya is the face of it.