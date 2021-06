India

oi-Srinivas Mittapalli

బాలీవుడ్ నటి,మోడల్ మహికా శర్మ బుధవారం(జూన్ 2) 'ఇంటర్నేషనల్ సెక్స్ వర్కర్స్ డే' సందర్భంగా సెక్స్ వర్కర్స్ పడుతున్న కష్టాలు,ఇబ్బందులపై పలు ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. గతంలో ఓ పోర్న్ స్టార్‌తో స్నేహం చేసినందుకు తనపై కూడా సమాజం 'సెక్స్ వర్కర్' అన్న ముద్ర వేసిందని వాపోయారు. నిజానిజాలతో పని లేకుండా తనపై చేసిన ఆ దాడి నుంచి బయటపడేందుకు ఎన్నో సవాళ్లను,వివక్షను ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చిందని తెలిపింది. సెక్స్ వర్కర్స్‌ జీవితాల్లో ఎన్నో కష్టాలు ఉంటాయని చెబుతున్న మహికా... వారి కోసం తనవంతు కృషి చేస్తున్నారు.

English summary

On the occasion of International Sex Workers' Day, on 2nd June. Actress Mahika Sharma who has been a part of shows like 'F.I.R' and ‘Ramayana' reveals about facing challenges after her friendship with adult star Danny D got viral. 'It was quite a challenging phase in my life. When people assumed me to be a sex worker just because I'm a friend to Danny D.