Viral Video: ఇదేం క్రియేటివిటిరా నాయనా.. వీడియో చూస్తే వావ్ అనాల్సిందే..

India

oi-Chekkilla Srinivas

మహీంద్రా గ్రూప్ చైర్‌పర్సన్ ఆనంద్ మహీంద్రా తరుచూ తన ట్విట్టర్ ఖాతాలో పలు వీడియోలు పోస్ట్ చేస్తారు. ఈ వీడియోలు చూస్తే మనం ఆశ్చర్య పోవాల్సిందే. తాజాగా ఆనంద్ మహీంద్రా ట్విట్టర్ లో ఓ వీడియో పోస్ట్ చేశాడు. దీంతో ఆ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. నెటిజన్లను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. అసలు ఆ వీడియోలో ఏముందంటే..?

ఆనంద్ మహీంద్రా పోస్ట్ చేసిన వీడియోలో ఓ వక్తిని ఐరెన్ తో మెట్లు తయారు చేశాడు. అయితే ఆ మెట్లు మలుచుకోవడానికి అనువుగా ఉన్నాయి. మహీంద్రా వీడియోతోపాటు "అత్యుత్తమమైనది. చాలా సరళమైనది ఇంకా సృజనాత్మకమైనది. స్కాండినేవియన్ డిజైనర్‌లను అసూయపడేలా ఉంది!ఇది ఎక్కడి నుండి వచ్చిందో తెలియదు" అని రాసుకొచ్చారు.

ఈ వీడియోకు ఇప్పటి వరకు వన్ మిలియన్ కంటే ఎక్కువ వ్యూస్ వచ్చాయి. 47,400 కంటే ఎక్కువ లైక్‌లు వచ్చాయి. "చాతుర్యం.. ఉత్తమమైనది." అని ట్విట్టర్ వినియోగదారు పోస్ట్ చేశారు. "మంచి సృష్టి. చిన్న విస్తీర్ణంలో నివసించే వ్యక్తులు ఇలా చేయడం ద్వారా వారి జీవన విస్తీర్ణాన్ని పెంచుకోవచ్చు" అని మరొకరు కామెంట్ చేశారు.

Outstanding. So simple yet creative. Apart from de-cluttering space, this actually adds an attractive aesthetic element to an otherwise stark exterior wall. Should make Scandinavian designers envious!! (Don’t know where this is from. Received in my #whatsappwonderbox ) pic.twitter.com/IBC6RR591y