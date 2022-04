ప్రధాని మోడీని హత్య చేస్తామని ఎన్ఐఏకు మెయిల్; అలెర్ట్ అయిన జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ

India

oi-Dr Veena Srinivas

ప్రధాని నరేంద్ర మోడీని చంపేస్తామంటూ దుండగుడు చేసిన ఒక మెయిల్ తో ఎన్ఐఏ అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఏకంగా ప్రధాని మోడీని మట్టు పెడతామని, అందుకు ప్లాన్ ను కూడా సిద్ధం చేశామని ఎన్ఐఏ అధికారులకు పెట్టిన మెయిల్ ఇప్పుడు సంచలనంగా మారింది. శుక్రవారం రోజున ఈ ఘటన జరిగింది.

అడవిలో క్రూరమృగాల మధ్య ఆ మహిళ సాహసం.. ఏం చేస్తుందో తెలుసా!!

English summary

The NIA has received a mail saying that Prime Minister Modi will be assassinated. In the mail, the assailant stated that he had 20 kg of RDX and had planned attacks in 20 places across the country. The National Investigation Agency was alerted