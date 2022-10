ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడిగా మల్లికార్జున ఖర్గే ఘన విజయం.. శశి థరూర్ ఘోర ఓటమి!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడిగా మల్లికార్జున ఖర్గే ఘన విజయం సాధించారు. శశిధరూర్ పై దాదాపు 6,700 ఓట్ల తేడాతో మల్లికార్జున ఖర్గే బుధవారం కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికయ్యారు. మల్లికార్జున్ ఖర్గే కు కాంగ్రెస్ అధ్యక్ష ఎన్నికలలో 7897 ఓట్లు రాగా, శశిధరూర్ కు ఒక 1072 ఓట్లు పోలయ్యాయి. మొత్తం ఓట్లలో 415 ఓట్లు చెల్లనివి గా గుర్తించారు.

English summary

Mallikarjuna Kharge became the president of AICC. Mallikarjuna Kharge was elected as Congress president on Wednesday with a margin of about 6,700 votes over Shashi tharoor.