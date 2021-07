India

దేశంలోనే శక్తిమంతమైన ద్వయం మోదీ-షాను ఢీకొట్టి.. ఢిల్లీ పీఠంపై కన్నేసిన దీదీ మరో అసాధారణ ఎత్తుగడను సిద్ధం చేశారు. కరోనా విలయం తర్వాత మోదీ-బీజేపీ గ్రాఫ్ దారుణంగా దెబ్బతిన్న దరిమిలా 2024లో విపక్షాల ఉమ్మడి ప్రధాని అభ్యర్థిత్వ రేసులో ముందున్న మమతా బెనర్జీ ఇక ఢిల్లీ రాజకీయాలపై ఫోకస్ పెంచనున్నట్లు స్పష్టమైన సంకేతాలిచ్చారు. పశ్చిమ బెంగాల్ కు కొత్త ముఖ్యమంత్రిని నియమిస్తారా? అనే అనుమానాలకూ తావిచ్చేలా శుక్రవారం నాటి పరిణామాలు జరిగాయిలా...

English summary

West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee was on Friday unanimously chosen as the chairperson of the TMC Parliamentary party, setting the stage for her enhanced national profile and an opportunity to interact with top opposition leaders ahead of the 2024 Lok Sabha polls.