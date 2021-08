Illegal affair: ప్రియురాలికి ఫ్లాట్, భార్యకు బంగ్లా, నువ్వు మగాడైతే నాతోనే ?, ముక్కలుగా నరికేసి !

India

oi-Mallikarjuna

పూణే/ ముంబాయి/ చెన్నై: భార్యతో చక్కగా కాపురం చేసుకుంటున్న వ్యక్తి పరాయి స్త్రీ వ్యామోహంలో పడిపోయాడు. రాత్రి భార్యతో జల్సా చేస్తున్న వ్యక్తి పగలు ప్రియురాలికి కాల్ షీట్లు ఇచ్చాడు. రాత్రి ప్రియుడు రావడం కష్టం అని ముందే చెప్పడంతో పగలు అయితే ఓకే అంటూ ప్రియురాలు చెప్పింది. చాలా కాలంగా భార్యకు తెలీకుండా పోటుగాడు అతని ప్రియురాలితో ఖరీదైన అపార్ట్ మెంట్ లోని ఫ్లాట్ లో ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు. బంగ్లాలో ఉంటున్న భార్యతో ఎక్కువ కాలం గడుపుతున్న భర్త రానురాను ప్రియురాలి అపార్ట్ మెంట్ కు వెళ్లడం తగ్గించాడు.

ప్రతిరోజు వచ్చి ప్రజెంట్ వేసుకుంటున్న తన ప్రియుడు ఎందుకు సక్రమంగా రావడం లేదని, తనతో కాకుండా ఎవతితోనో తిరుగుతున్నాడని అతని ప్రియురాలికి అనుమానం వచ్చింది. తరువాత తన ప్రియుడు పెళ్లి చేజుకుని భార్యతో ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడని ప్రియురాలు మండిపోయింది. అప్పటికే వివాహం చేసుకున్న భర్తకు దూరంగా ఉంటున్న మహిళను వివాహం చేసుకోవడానికి ప్రియుడు సిద్దంగా లేడు. ఇదే విషయంలో రానురాను ఇద్దరి మద్య గొడవలు ఎక్కువ అయ్యాయి. నీ భార్యకు విడాకులు ఇచ్చేసి జీవితాంతం తనతోనే ఉండాలని, నువ్వు మగాడైతే మొదట నన్ను పూర్తిగా సుఖ పెట్టాలని ప్రియురాలు బూతులు తిట్టడం మొదలు పెట్టింది.

భార్యను వదిలిపెట్టలేని భర్త అతని ప్రియురాలిని చంపేయాలని డిసైడ్ అయ్యాడు. అంతే అపార్ట్ మెంట్ లో ప్రియురాలు నివాసం ఉంటున్న ఫ్లాట్ లోకి వెళ్లాడు. ముందుగా వేసుకున్న ప్లాన్ ప్రకారం ప్రియురాలిని చంపేసి ఆమె శరీరాన్ని ముక్కలు ముక్కలు చేసి సిటీ నలుమూలలా విసిరేయాలని అనుకున్నాడు. అయితే పరిస్థితులు మొత్తం తారుమారు కావడంతో ప్రియురాలిని దారుణంగా చంపేసిన ఆమె ప్రియుడు పోలీసులకు చిక్కిపోయాడు.

Illegal affair: ప్రియుడికి రిజర్వేషన్, భర్తకు వెయిటింగ్ లిస్ట్, తట్టుకోలేక థ్రిల్లర్ సినిమా స్కెచ్ !

English summary

Illegal affair: A 30-year-old married man has been arrested for murdering and cutting up the body of a woman, in order to dispose it in separate locations around Pune.