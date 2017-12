National

Garrapalli Rajashekhar

English summary

Prime Minister Narendra Modi on Friday accused suspended Congress leader Mani Shankar Aiyar of giving a 'supari' (contract) to get him "removed" from the way while on a visit to Pakistan three years ago. తన అడ్డు తొలగించడానికి బహిష్కృత కాంగ్రెస్‌ నేత మణిశంకర్‌ అయ్యర్‌ పాకిస్థాన్‌ వెళ్లి ‘సుపారీ’ ఇచ్చారని ప్రధాని మోడీ ఆరోపించారు.