Manipur elections: బీజేపీ డబుల్ ఇంజన్ ప్రభుత్వమే మణిపూర్ అభివృద్ధికి పునాది వేసింది: ప్రధాని మోడీ

India

oi-Dr Veena Srinivas

బీజేపీ డబుల్ ఇంజన్ ప్రభుత్వం చేసిన కృషి రాబోయే 25 ఏళ్లలో మణిపూర్ అభివృద్ధికి పునాది వేస్తుందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మంగళవారం అన్నారు. మణిపూర్‌లోని హీంగాంగ్‌లో ఎన్నికల ర్యాలీలో ప్రసంగించిన ప్రధాని, రాష్ట్రంలో మళ్లీ బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. గత 5 సంవత్సరాలలో, బిజెపి డబుల్ ఇంజిన్ ప్రభుత్వం మణిపూర్ యొక్క సమగ్ర అభివృద్ధికి కృషి చేసిందని మోడీ పేర్కొన్నారు. మీరు బిజెపి యొక్క మంచి పరిపాలనను, మంచి ఉద్దేశాలను చూశారు. గత 5 సంవత్సరాలలో మేము చేసిన పని రాబోయే 25 సంవత్సరాలకు పునాది వేసిందని ఆయన తెలిపారు.

English summary

PM Modi on Tuesday said that the efforts made by the BJP double-engine government will lay the foundation for the development of Manipur in the next 25 years. The Prime Minister was addressing an election rally in Hingang, Manipur.