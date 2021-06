కేంద్రం వర్సెస్ కేజ్రీ సర్కార్; అది ఆక్సిజన్ ఆడిట్ కమిటీ నివేదిక కాదు, బీజేపీ నివేదిక :మనీష్ సిసోడియా ఫైర్

India

oi-Dr Veena Srinivas

ఆక్సిజన్ సంక్షోభం వ్యవహారంలో ఢిల్లీ ప్రభుత్వాన్ని ఇరకాటంలో పెట్టేలా ఢిల్లీ ప్రభుత్వం అవసరానికి మించి నాలుగు రెట్లు అధికంగా ఆక్సిజన్ కోరిందని ఆడిట్ నివేదికలో వెల్లడైందని సుప్రీం ప్యానెల్ పేర్కొనడంపై ఢిల్లీ ప్రభుత్వం మండిపడుతోంది. ఢిల్లీలో ఆక్సిజన్ సంక్షోభంపై సుప్రీంకోర్టు ఆక్సిజన్ ఆడిట్ కమిటీ ఆరోపించిన నివేదిక ఉనికిలో లేదని ఢిల్లీ ఉప ముఖ్యమంత్రి మనీష్ సిసోడియా ఎదురు దాడి చేశారు.

English summary

Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia rejected the report by the oxygen audit committee that claimed the Delhi govt had sought four times more oxygen than required during the corona second peak . "It doesn't exist. The BJP is lying," he said.