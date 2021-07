మావోయిస్టు అమరవీరుల వారోత్సవాలు... ఆంధ్రా ఒడిశా బోర్డర్ లో, తెలంగాణాలోనూ హై అలెర్ట్

India

oi-Dr Veena Srinivas

మావోయిస్టు అమరవీరుల వారోత్సవాలు ప్రారంభమయ్యాయి. మావోయిస్టు అమరవీరుల వారోత్సవాలు నేపథ్యంలో ఆంధ్ర ఒడిశా బోర్డర్లో పోలీసులు హై అలెర్ట్ ప్రకటించారు. జులై 28వ తేదీ నుండి వారం రోజుల పాటు జరగనున్న మావోయిస్టు అమరవీరుల వారోత్సవాల నేపథ్యంలో మావోయిస్టులు ఉనికిని చాటుకునే ప్రయత్నం చేస్తారని భావిస్తున్న క్రమంలో ఏజెన్సీ ప్రాంతాలను జల్లెడ పడుతున్నారు పోలీసులు.

As Martyrs’ Week is slated to be observed from July 28 to August 3, security has been tightened and combing operations intensified in Maoist-hit villages in the Andhra-Odisha border and telangana chattisgarh border