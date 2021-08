Dating King: 335 మంది మహిళలతో-డేటింగ్ సుందర్ క్రేజీ స్టోరీ-టార్గెట్ రీచ్ అవాలంటే మరో 30 మందితో..

India

oi-Srinivas Mittapalli

అతని టార్గెట్ 365 మంది మహిళలతో డేటింగ్‌ చేయడం. ఇప్పటివరకూ 335 మంది మహిళలతో డేటింగ్ చేసిన అతను... మరో 30 మంది మహిళలతో డేటింగ్ కోసం ప్రయత్నాలు సాగిస్తున్నాడు. సాధారణంగా డేటింగ్ అనగానే రొమాంటిక్ లేదా శృంగారపరమైన రిలేషన్‌షిప్ అనే ఆలోచన చాలామందికి వస్తుంది. కానీ అతని ఆలోచన వేరు. అతను ప్రేమ కోసమో లేదా తన జీవిత భాగస్వామిని వెతుక్కోవడానికో ఈ సీరియల్ డేటింగ్ చేయట్లేదు. ఇంతకీ ఎవరా వ్యక్తి... ఏంటతని అసలు ఉద్దేశం...

English summary

Sunder Ramu,from Tamilnadu changing the definition of Dating with women.To achieve the gender equality he started a project of dating with 365 women.Tll now he dated with 335 women and in the process to complete the project.