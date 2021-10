లఖింపూర్ ఖేరి హింసాకాండ; తన కొడుకు ఉన్నాడని రుజువు చేస్తే రాజీనామా చేస్తా : మంత్రి అజయ్ మిశ్రా

India

oi-Dr Veena Srinivas

లఖింపూర్ ఖేరిలో ఆదివారం జరిగిన హింసాకాండలో తన కుమారుడు ఆశిష్ మిశ్రా ప్రమేయం గురించి ఒక్క ఆధారమైనా ఉంటే తాను తన పదవికి రాజీనామా చేస్తానని కేంద్ర హోం శాఖ సహాయ మంత్రి అజయ్ మిశ్రా చెప్పారు. లఖింపూర్ ఖేరి హింసాకాండకు అజయ్ మిశ్రా కుమారుడు ఆశిష్ మిశ్రా కారణమని రైతులు ఆందోళన చేయడంతో సోమవారం ఆశిష్ మిశ్రా పై ఎఫ్ఐఆర్ దాఖలు అయ్యింది. ఆశిష్ మిశ్రాను అరెస్ట్ చేసి కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని బాధిత రైతుల కుటుంబాలతో పాటు, ప్రతిపక్ష పార్టీలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి.

English summary

Union Minister of State for Home (MoS) Ajay Misra has said that he would resign from his post if there was any evidence about his son’s involvement in the Lakhimpur Kheri violence.