Girl: తల్లితో గొడవ, అమ్మాయికి ఉద్యోగం ఇస్తామని, ఆరు మంది గ్యాంగ్ రేప్, అత్తసోమ్ము అల్లుడు దానం !

బెంగళూరు: ఇంట్లో చిన్న విషయంలో అమ్మా, కూతురు గొడవపడ్డారు. ఆ సమయంలో మాటామాటా పెరిగిపోవడంతో తల్లి కూతురి మీద నాలుగు దెబ్బలు వేసి ఇంటి నుంచి బయటకు తోసేసింది. నన్ను నువ్వు బయటకు పంపిస్తావా ? అంటూ కూతురు అలిగి ఇంటి నుంచి ఉద్యోగం వెతుకోక్కవడానికి వెళ్లిపోయింది. అమ్మాయి ఒంటరిగా వెలుతున్న విషయం గుర్తించిన ఆటో డ్రైవర్ ఆమెను ఓ ఇంటికి పిలుచుకుని వెళ్లి ఉద్యోగం ఇప్పిస్తానని నమ్మించాడు. ఆటో డ్రైవర్ అత్యాచారం చెయ్యడమే కాకుండా అత్త సోమ్ము అల్లుడు దానం అన్నట్లు అతని ఐదు మంది ఫ్రెండ్స్ ను పిలిపించి ఆమె మీద గ్యాంగ్ రేప్ చేశారు. రెండు రోజుల పాటు ఆ అమ్మాయి జీవితం నాశనం చేశారు. అమ్మాయి తప్పించుకుని పోలీసులను ఆశ్రయించింది. రాష్ట్ర రాజధానికి సమీపంలో ఈ దారుణం జరగడంతో ప్రజలు ఉలిక్కిపడ్డారు.

English summary

Girl: In a shocking incident reported from Uttar Pradesh capital Lucknow, a 14-year-old girl was allegedly thrashed and gang-raped by six men. The incident took place at a village under Intauja police station in Lucknow.