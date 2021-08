వైసీపీ-టీడీపీని కలిపి కపిల్ సిబల్ డిన్నర్: అజెండా అదొక్కటే!

India

oi-Chandrasekhar Rao

న్యూఢిల్లీ: కపిల్ సిబల్.. కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నేత, కేంద్ర మాజీమంత్రి. ప్రస్తుతం దేశ రాజకీయాలన్నింటినీ ఒక్కసారిగా తనవైపునకు తిప్పుకొన్న నేత. తన పుట్టినరోజును పురస్కరించుకుని ఇచ్చిన డిన్నర్.. హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. భారతీయ జనతా పార్టీ సారథ్యంలో కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న ఎన్డీఏ కూటమికి దూరంగా ఉంటోన్న రాజకీయ పార్టీల నేతలందరూ ఈ విందులో పాల్గొన్నారు. బీజేపీయేతర అన్ని పార్టీలనూ ఆయన ఏకతాటిపైకి తీసుకొచ్చారు ఈ డిన్నర్ వేదికగా. ప్రాంతీయ పార్టీలు ఈ డిన్నర్‌లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి.. ప్రత్యేకించి ఏపీలో అధికారంలో ఉన్న వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ.. ప్రతిపక్ష తెలుగుదేశం.

English summary

Opposition unity in Kapil Sibal's dinner meeting, YSRCP and TDP joins. Sources said almost all leaders who spoke at the dinner stressed on the need for opposition unity.