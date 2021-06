మైసూర్ కలెక్టర్ గా పని చేసిన రోహిణి సింధూరిపై ఎమ్మెల్యే 100 రూపాయల పరువు నష్టం దావా.. రీజన్ ఇదే !!

India

కర్ణాటక కేడర్ తెలుగు ఐఏఎస్ అధికారిణి, ముక్కుసూటిగా వ్యవహరించే ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ గా పేరు తెచ్చుకున్న రోహిణి సింధూరిపై వంద రూపాయల పరువు నష్టం దావా వేశారు. దేవాదాయ శాఖకు బదిలీ అయిన మైసూరు జిల్లా కలెక్టర్ గా వ్యవహరించిన తెలుగు రాష్ట్రానికి చెందిన ఐఏఎస్ అధికారిణి రోహిణి సింధూరి పై అదే జిల్లాకు చెందిన జేడీఎస్ పార్టీ మాజీ మంత్రి, తాజా ఎమ్మెల్యే సారా మహేష్ వంద రూపాయల పరువు నష్టం దావా వేయటం కర్ణాటక రాష్ట్రంలో చర్చనీయాంశం అయ్యింది.

Karnataka cadre Telugu IAS officer Rohini Sindhuri, who is known as a straightforward IAS officer, has filed a defamation suit of Rs 100. Former JDS minister and present MLA Sara Mahesh's Rs 100 defamation suit against Telugu state IAS officer Rohini Sindhuri, who was transferred form as Mysore district collector to the endowment department commissioner , has become a hot topic in Karnataka.