రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ లో ఉన్న చంద్రబాబు కోవర్ట్ .. జలవివాదాలు అప్పుడు లేవా లోకేష్ ? రోజా ధ్వజం !!

oi-Dr Veena Srinivas

వైసిపి నగరి ఎమ్మెల్యే, ఏపీఐఐసీ చైర్మన్ రోజా చంద్రబాబును, లోకేష్ ను , రేవంత్ రెడ్డి ని టార్గెట్ చేసి తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. శుక్రవారం తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న రోజా ఆ తర్వాత మీడియాతో మాట్లాడుతూ పలు ఆసక్తికరమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. 10 సంవత్సరాలు ఉమ్మడి రాజధానిలో ఉండకుండా పారిపోయి వచ్చింది లోకేష్ తండ్రి కాదా ? అంటూ ఘాటుగా వ్యాఖ్యానించిన రోజా రేవంత్ రెడ్డి తెలుగుదేశం పార్టీ కోవర్టు రెడ్డి గా పని చేస్తున్నాడని తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు.

English summary

YCP Nagari MLA, APIIC chairman Roja targeted and severely criticized Chandrababu, Lokesh and Revanth Reddy . Roja, who visited Thirumala today made several interesting remarks while speaking to the media. Was it not Lokesh's father who fled without being in the joint capital for 10 years? Roja strong counter to Revanth Reddy has been working as covert for TDP.