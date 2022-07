India

oi-Garikapati Rajesh

నేష‌న‌ల్ హెరాల్డ్ కేసుకు సంబంధించి కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినేత్రి సోనియాగాంధీపై ఈడీ వ్య‌వ‌హ‌రిస్తున్న తీరు ఆ పార్టీని బ‌లోపేతం చేసే దిశగా పడిన మొదటి అడుగు అని రాజకీయ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. సోనియా విచారణపై దేశవ్యాప్తంగా సామాన్య ప్రజల్లో సానుభూతి వాతావరణం నెలకొంటోందని చెబుతున్నారు. మహిళపై అంత కక్ష సాధింపు ధోరణి దర్యాప్తు సంస్థలకు పనికిరాదని, రాహుల్ ను విచారించిన తర్వాత సోనియాను విచారించడం మతిలేని చర్యగా ఆ పార్టీ సీనియర్ నేత గులాంనబీ ఆజాద్ అభివర్ణించారు. మరో నేత జైరాం రమేశ్ ట్విట్టర్ లో ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు

English summary

Political analysts are of the view that the ED's treatment of Congress president Sonia Gandhi in connection with the National Herald case is the first step towards strengthening the party.