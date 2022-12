మోడీ ఫారిన్ టూర్స్: 36పర్యటనలకు రూ.239కోట్లకు పైగా ఖర్చు.. సాధించింది ఏంటంటే!!

India

భారతదేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ విదేశీ పర్యటనల కోసం ఐదేళ్ల కాలంలో 239 కోట్లకు పైగా ఖర్చు అయినట్టు రాజ్యసభలో కేంద్రమంత్రి మురళీధరన్ లిఖితపూర్వకంగా సమాధానమిచ్చారు. రాజ్యసభలో ప్రభుత్వం అందించిన వివరాల ప్రకారం, గత ఐదు సంవత్సరాలలో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ మొత్తం 36 దేశాలకు పర్యటించినట్టు, దీనికోసం మొత్తం 239 కోట్ల రూపాయలకు పైగా ఖర్చు అయినట్టు పేర్కొన్నారు. గత ఐదేళ్లలో ప్రధాని పర్యటనలు, పర్యటన యొక్క ఫలితాలు, ఒక్కో పర్యటనకు చేసిన ఖర్చుల వివరాలపై రాజ్యసభలో అడిగిన ప్రశ్నకు మంత్రి మురళీధరన్ సమాధానమిచ్చారు.

Union Minister Muralidharan told the expenditure for Modi's foreign tours. It is stated that Rs.239 crores have been spent in five years for a total of 36 tours. He said that these trips have strengthened relations with foreign countries.