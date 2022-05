కేంద్రం ఉజ్వల పథకంపై తగ్గిన మోజు-భారీగా తగ్గిన సిలెండర్ల రీఫిల్లింగ్స్-షాకింగ్ గణాంకాలు

India

oi-Syed Ahmed

దేశవ్యాప్తంగా పేదలకు ఉచితంగా గ్యాస్ కనెక్షన్లు ఇవ్వడం ద్వారా ఎల్పీజీ వాడకాన్ని పెంచే లక్ష్యంతో 2016లో మోడీ సర్కార్ ప్రారంభించిన ఉజ్వల పథకం తాజాగా ఉత్తర్ ప్రదేశ్ ఎన్నికల్లోనూ బీజేపీకి భారీగా ఓట్లు కురిపించింది. అయితే ఈ పథకంలో లబ్దిదారులు ఏమేరకు గ్యాస్ వాడుతున్నారో తెలిస్తే మాత్రం షాక్ కాక తప్పదు. ఉజ్వల పథకంలో భాగంగా సిలెండర్లు ఇచ్చిన వారిలో ఎంతో మంది వాటిని వాడేందుకు మాత్రం నిరాసక్తత ప్రదర్శిస్తున్నట్లు తాజాగా సమాచార హక్కు చట్టం ద్వారా తేలింది.

English summary

A recent reply for right to information act shows that 90 lakh beneficiaries of ujjawala scheme do not get refills and over 1 crore got refills only once.