అఫ్గాన్ గురించి మోదీకి ఏమీ తెలీదా? -తాలిబన్ పాలనపై ఇండియా స్టాండ్! -26న అఖిలపక్ష భేటీ

ఇండియాతో సరిహద్దులు పంచుకునే అఫ్గానిస్థాన్ ఇప్పుడు మళ్లీ తాలిబన్ చేతుల్లోకి వెళ్లిపోయింది. అమెరికా సేనల నిష్క్రమణ, అధ్యక్షుడు అష్రఫ్ ఘని పరారీతో కాబూల్ సహా దేశంలో మెజార్టీ ప్రాంతాన్ని కైవసం చేసుకున్న తాలిబన్లు షరియత్ చట్టాల ప్రకారం ప్రభుత్వాన్ని నడుపుతామని ప్రకటించారు. మహిళలు, సొంత పౌరులపై హింసకుతోడు, అత్యంత ప్రమాదకరమైన ఐసిస్, అల్ కాయిదా, లష్కరే, జైషే లాంటి ఉగ్రవాద సంస్థలకూ తాలిబన్లు బాసటగా నిలుస్తుండటం, ఆయా సంస్థలు తమ కేంద్ర కార్యాలయాలను అఫ్గాన్ భూభాగంలోకి తరలించడం సర్వత్రా ఆందోళన కలిగిస్తున్నది. పాకిస్తాన్, చైనా, రష్యా, బ్రిటన్ తదితర దేశాలు తాలిబన్ ప్రభుత్వానికి మద్దతు పలికిన దరిమిలా ఇండియా స్టాండ్ ఏమిటన్నది కీలకంగా మారింది..

Prime Minister Narendra Modi has instructed external affairs minister S Jaishankar to hold a meeting with political parties across the country with regards to developments in neighbouring Afghanistan and India’s stand on the issue. Jaishankar tweeted that the government intends to hold a meeting with all the floor leaders of different political parties, and that parliamentary affairs minister Pralhad Joshi will be coordinating with them