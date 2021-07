రికవరీల కంటే కొత్త కేసులే ఎక్కువ .. మళ్ళీ ఇండియాకు టెన్షన్ .. తాజా పరిస్థితి ఇదే !!

India

oi-Dr Veena Srinivas

దేశంలో కరోనా మహమ్మారి ఇంకా విజృంభిస్తూనే ఉంది. కేసులు తగ్గినట్టే తగ్గి మళ్లీ పెరుగుతున్నాయి. ఇక మరణాల సంఖ్య కూడా గణనీయంగా పెరుగుతున్న పరిస్థితి దేశంలో ఆందోళన కలిగిస్తుంది. నిన్నటితో పోలిస్తే ఈ రోజు కొత్త కేసుల నమోదు లో 5 శాతం పెరుగుదల కనిపించింది. కొత్త కేసులు రికవరీల కంటే ఎక్కువగా నమోదు అయ్యాయి.

కరోనాతో పాటు సీజనల్ వ్యాధులు, కొత్త ఇన్ఫెక్షన్లు ముప్పేట దాడి : హెల్త్ అలెర్ట్ .. బీ కేర్ ఫుల్ !!

English summary

India on Thursday recorded 45,892 fresh cases of the coronavirus disease (Covid-19) and 817 new deaths, according to the Union health ministry dashboard. With this, the country's cumulative Covid-19 infection tally went up to 3,07,09,557 and the total death toll was pushed to 405,028.