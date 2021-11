Muhurat Trading అంటే ఏంటి: ఆ గంటలో కొనాల్సిన బెస్ట్ స్టాక్స్ ఇవే..!!

India

oi-Kannaiah

దీపావళి అంటే వెలుగుల పండగ. జీవితాల్లో వెలుగులు కాంతులు నింపే పండగ. అది ఏ రూపంలోనైనా కావొచ్చు. ఇక దీపావళి సమయంలో ఎంతో కొంత బంగారం కొంటే మేలు జరుగుతుందని కొందరు చెబుతుంటారు. దీంతో ఈ సమయంలో అన్ని బంగారం దుకాణాలు కస్టమర్లతో కిటకిటలాడుతుంటాయి. ఇక స్టాక్‌మార్కెట్‌లలో ఇన్వెస్ట్ చేసేవారికోసం దీపావళి రోజున సెలవు దినం అయినప్పటికీ ముహూరత్ ట్రేడింగ్ పేరుతో ఒక గంట మాత్రమే స్టాక్ మార్కెట్స్ తెరిచి ఉంటాయి. ఆ ముహూరత్ సమయంలో ట్రేడింగ్ చేస్తే ఐశ్వర్యం తమ వెంట ఉంటుందని చాలామంది విశ్వసిస్తారు. మరి ముహూరత్ ట్రేడింగ్ అంటే ఏంటి.. దీపావళి రోజున ఏ సమయంలో ముహూరత్ ట్రేడింగ్ నిర్వహిస్తారు అనేది ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.

English summary

Muhurat Trading is considered to be auspicious on November 4th as the markets will be opened for just One hour for trading.