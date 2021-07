13 నెలల్లో మూడుసార్లు ముంబై యువ వైద్యురాలికి కరోనా ..వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నాక రెండు సార్లు పాజిటివ్

India

oi-Dr Veena Srinivas

దేశంలో కరోనా మహమ్మారి విజృంభణ కొనసాగుతూనే ఉంది. కరోనా వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నప్పటికీ మహమ్మారి సోకుతున్న కేసులు నమోదు అవుతూనే ఉన్నాయి. తాజాగా ముంబైకి చెందిన 26 ఏళ్ల వైద్యురాలు గత 13 నెలల్లో మూడుసార్లు కరోనావైరస్ (కోవిడ్ -19) బారిన పడ్డారు. కరోనా వైరస్‌కు వ్యతిరేకంగా వ్యాక్సిన్ 2 మోతాదులను తీసుకున్న తర్వాత కూడా రెండుసార్లు వైద్యురాలు కరోనా బారినపడ్డారు.

వ్యాక్సిన్లు తీసుకున్నా సరే ముంబై వైద్యురాలికి కరోనా

ముంబై నగరంలోని ములుంద్ కోవిడ్ సెంటర్‌లో పనిచేసిన డాక్టర్ శ్రుతి హలారి ఇప్పటికి మూడు సార్లు కరోనా మహమ్మారి బారిన పడ్డారు. ఈ క్రమంలో అధ్యయనం కోసం ఆమె వద్ద నమూనాలను సేకరించారు. ఆమె తండ్రి, తల్లి మరియు సోదరుడితో సహా డాక్టర్ కుటుంబ సభ్యులు, వీరందరికీ యాంటీబాడీలు ఉన్నప్పటికీ వైరస్ సంక్రమించింది. టీకా యొక్క రెండు మోతాదులను స్వీకరించిన తరువాత, ఈ నెలలో వారందరికీ మొదటిసారి వ్యాధి సోకింది.

గత ఏడాది జూన్ లో మొదటిసారి కరోనా బారిన పడిన వైద్యురాలు

డాక్టర్ హలారి, మూడవ సారి వ్యాధి బారిన పడటానికి ముందు, ఆమె ఎక్కువగా ఇంట్లో ఎక్కువగా పోస్ట్-గ్రాడ్యుయేషన్ కోసం సిద్ధమవుతోంది. అలాంటప్పుడు వైరస్ బారిన పడే అవకాశాలు చాలా తక్కువ అని భావిస్తున్నారు. ఇలాంటి సమయంలో ఆమె మళ్ళీ ఎలా కోవిడ్ బారిన పడ్డారో అంతు చిక్కటం లేదు . ముంబైలోని వీర్ సావర్కర్ హాస్పిటల్‌లో డాక్టర్ శృతి హలారి కోవిడ్ డ్యూటీలో ఉన్నప్పుడు, గత ఏడాది జూన్ 17న మొదటిసారి కరోనా పాజిటివ్ పరీక్షించారు. ఆ తరువాత ఆమె కుటుంబం మొత్తం ఈ సంవత్సరం మార్చి 8 న కోవిషీల్డ్ వ్యాక్సిన్ మొదటి మోతాదును, ఏప్రిల్ 29 న రెండవ మోతాదును తీసుకున్నారు.

మే, జులై నెలల్లో రెండు సార్లు కోవిడ్ బారిన పడిన డాక్టర్

ఒక నెల తరువాత మే 29 న డాక్టర్ హలారి రెండవ సారి పాజిటివ్ పరీక్షించారు, మళ్ళీ తేలికపాటి లక్షణాలతో మరియు ఆమె ఇంట్లో చికిత్స తీసుకున్నారు. జూలై 11 న, డాక్టర్ మళ్ళీ కరోనా మహమ్మారి బారిన పడ్డాడు ఈసారి, ఆమె కుటుంబంలోని అందరూ ఆసుపత్రి పాలయ్యారు . రెమ్‌డెసివిర్‌తో చికిత్స పొందుతున్నారు. తాను మూడవసారి ఎక్కువ బాధపడ్డానని, తన సోదరుడు మరియు తల్లికి డయాబెటిస్ ఉందని, నాన్నకు రక్తపోటు మరియు కొలెస్ట్రాల్ సమస్యలు ఉన్నాయని ఆమె వెల్లడించారు.

మూడు సార్లు కరోనా.. జీనోమ్ సీక్వెన్సింగ్ పై అధ్యయనం

ఆమె సోదరుడికి శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది ఉంది, అందువల్ల అతన్ని రెండు రోజులు ఆక్సిజన్ మీద ఉంచారు. రక్తంలో కోవిడ్ యాంటీబాడీస్ కోసం చేసిన పరీక్ష కూడా సానుకూల ఫలితాలను ఇచ్చిందని వెల్లడించారు. ఇప్పటి వరకు ఆమెకు మూడు సార్లు ఎలా కోవిడ్ సోకింది అన్నదానిపై రెండు అధ్యయనాలు నిర్వహిస్తున్నారు. తక్కువ వ్యాధి నిరోధక శక్తితో పాటు, కరోనా మ్యూటేషన్ లు ఆమెకు మూడు సార్లు కరోనా సోకటానికి కారణమని భావిస్తున్నారు . బృహన్ ముంబై మునిసిపల్ కార్పొరేషన్ , మరో ప్రైవేట్ ఆసుపత్రి ద్వారా జీనోమ్ సీక్వెన్సింగ్ కారణాలను పరిశీలించడానికి అధ్యయనం నిర్వహిస్తున్నారు.

English summary

A 26-year-old doctor has tested positive for the coronavirus (Covid-19) disease thrice in the past 13 months -- twice after receiving both doses of a vaccine against the virus. Swab samples of Dr Shrusthi Halari, who worked at the Mulund Covid Centre in the city, have been collected for genome sequencing as part of a study into occurrence of the infection after being completely inoculated.