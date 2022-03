మోకాలిలో దోసకాయంత రాళ్ళను తొలగించిన ముంబై వైద్యులు;ఇండియాలోనే తొలిసారి అరుదైన శస్త్రచికిత్స

India

oi-Dr Veena Srinivas

కిడ్నీలో రాళ్లు వస్తాయని విన్నాం, కడుపులో నుండి పెద్ద పెద్ద గడ్డలు తొలగించినవి విన్నాం .మోకాలి నుండి దోసకాయ పరిమాణంలో రాళ్ళను తొలగించిన సంఘటన ముంబైలో చోటు చేసుకుంది. భారతదేశంలో అత్యంత అరుదైన శస్త్రచికిత్స నిర్వహించారు ముంబై ఆసుపత్రి వైద్యులు. 70 ఏళ్ల వ్యక్తి కుడి మోకాలి నుండి దోసకాయ పరిమాణంలోని రాళ్లను తొలగించి, అతన్ని మళ్లీ మామూలుగా నడవగలిగేలా చేశారు.

English summary

Mumbai doctors have removed a cucumber-sized stone from a knee after treating a worker who went to the hospital with knee pain. This is the first time in the country that such a rare surgery has taken place.