India

వర్షాలు, వరదలతో మహారాష్ట్ర ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. ముఖ్యంగా ముంబై వాసులు ఇటీవల కురిసిన భారీ వర్షాలతో పడరాని పాట్లు పడ్డారు. కుండపోతగా కురిసిన వానలతో ఏం పనులు చేసుకోలేకపోయారు. ఇక వర్షాల సమయంలో రోడ్లపై నిలిచిన నీరు వాహనదారుల రాకపోకలకు తీవ్ర ఇబ్బందులు కలిగిస్తే, ఇళ్లల్లో వర్షాల కారణంగా బట్టలు ఆరక కూడా ఇబ్బందులను ఎదుర్కొన్నారు. వర్షాల కారణంగా ప్రజలు ఎదుర్కొన్న బట్టలు ఆరని సమస్య ఇప్పుడు ముంబై వాసులలో ఆసక్తికర చర్చకు కారణమైంది.

English summary

Mumbai residents drying their clothes in a local train.. As the video has gone viral, netizens are laughing at this video. The twist is that no one bothers about the clothes drying