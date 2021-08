యూపీలో దారుణం: ముస్లిం రిక్షావాలాపై మూక దాడి-కొట్టొద్దని కూతురు వేడుకున్నా...

India

oi-Srinivas Mittapalli

ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని కాన్పూర్‌లో దారుణం జరిగింది. 45 ఏళ్ల ఓ ముస్లిం రిక్షావాలాపై కొంతమంది మూక దాడికి పాల్పడ్డారు. 'జై శ్రీరామ్' నినాదాలు చేయాలని అతన్ని వీధుల్లో ఊరేగిస్తూ విపరీతంగా కొట్టారు. అతనితో పాటే ఉన్న అతని కుమార్తె తన తండ్రిని కొట్టవద్దని ఆ మూకను ఎంతగా బతిమాలినా వారు వినిపించుకోలేదు. చివరకు పోలీసులు జోక్యం చేసుకోవడంతో అతన్ని విడిచిపెట్టారు.పోలీసులు అతన్ని జీపులో ఎక్కిస్తున్న సమయంలోనూ ఆ మూక పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేస్తూ దాడికి పాల్పడింది. స్థానికులు ఈ దాడి వీడియోను తమ సెల్‌ఫోన్లలో చిత్రీకరించగా... ప్రస్తుతం అది సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

English summary

A 45years old muslim man was attacked by a mob in Kanpur,Uttar Pradesh.They paraded him and forced to chant Jai Shri Ram,even his little daughter begs them to spare him,they dint listen to her.