సాధారణ పౌరులపై కాల్పులు విచారకరం: కోర్ట్ ఆఫ్ ఎంక్వైరీకి ఆర్మీ ఆదేశం: జవాన్ దుర్మరణం

India

oi-Chandrasekhar Rao

కోహిమా: ఈశాన్య రాష్ట్రం నాగాలాండ్‌లో చోటు చేసుకున్న దిగ్భ్రాంతికర ఘటన పట్ల భారత సైన్యం స్పందించింది. ఈ కాల్పుల ఘటన పట్ల విచారం వ్యక్తం చేసింది. తీవ్ర ఉద్రిక్తతలకు దారి తీసిన ఈ ఉదంతాన్ని దురదృష్టకరమైన ఘటనగా వ్యాఖ్యానించింది. ఈ కాల్పుల్లో 13 మంది సాధారణ పౌరులు మరణించడంతో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. కాల్పుల అనంతరం స్థానికులు సైనిక బలగాలపై దాడులకు దిగారు. రాళ్లు రువ్వారు. వాహనాలను తగులబెట్టారు. అక్కడి పరిస్థితులు అదుపు తప్పాయి. నాగాలాండ్ ప్రభుత్వం యుద్ధ ప్రాతిపదికన స్పందించింది.

English summary

Army in a statement said it 'deeply regrets' the incident in Nagaland's Mon district in which a soldier and several civilians were killed. The Army said the unfortunate loss of lives is being investigated at the highest level and action will be taken.