Nagaland burning: పెరిగిన మృతుల సంఖ్య: ఇంటర్నెట్ బంద్: జవాన్లపై హత్యానేరం: కర్ఫ్యూ విధింపు

India

oi-Chandrasekhar Rao

కోహిమా: ఈశాన్య రాష్ట్రం నాగాలాండ్‌లో చోటు చేసుకున్న దిగ్భ్రాంతికర ఘటన తరువత- అక్కడి పరిస్థితులు పూర్తిగా అదుపు తప్పాయి. తీవ్ర ఉద్రిక్తతలకు దారి తీశాయి. సాధారణ పౌరులపై జవాన్లు జరిపిన కాల్పుల్లో మృతుల సంఖ్య 14కు పెరిగింది. ఓ జవాన్ సహా మొత్తం 15 మంది ఇప్పటిదాకా మరణించారు. కాల్పుల అనంతరం స్థానికులు సైనిక బలగాలపై దాడులకు దిగారు. రాళ్లు రువ్వారు. వాహనాలను తగులబెట్టారు. అక్కడితో ఆగలేదు. రాత్రి ఆర్మీ క్యాంప్ పైనా దాడి చేశారు. 21 పారా ప్రత్యేక బలగాల శిబిరాన్ని ధ్వంసం చేశారు.

English summary

The death toll in the security operation in Nagaland has risen to 15. Curfew has been imposed and mobile internet, bulk messaging services have also been suspended due to the incident.