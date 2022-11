ఎమ్మెల్యేగా రాజీనామా చేస్తున్నా.. హర్ హర్ మహదేవ్ సినిమా వివాదంతో ఎన్సీపీనేత సంచలన నిర్ణయం

India

oi-Dr Veena Srinivas

మరాఠీ చిత్రమైన హర్ హర్ మహాదేవ్ సినిమా ప్రదర్శనను బలవంతంగా నిలిపివేసేందుకు, సినిమా చూడడానికి వచ్చిన వారిపై దాడి చేసినందుకు శరద్ పవార్ పార్టీకి చెందిన మాజీ మంత్రి, తాజా ఎమ్మెల్యే జితేంద్ర అవద్ పై కేసు నమోదు చేసి పోలీసులు అరెస్టు చేసిన విషయం తెలిసిందే. చత్రపతి శివాజీ చరిత్రని వక్రీకరించారని హర్ హర్ మహదేవ్ సినిమా ప్రదర్శనను అడ్డుకున్న ఆయన సినిమా పై ఆరోపణలు గుప్పించారు. దాంతో పాటు సినిమా చూడడానికి వచ్చిన ప్రేక్షకులపై దాడులు చేశారని, ఆయనను అరెస్టు చేసి కొనసాగుతున్న రగడ నేపథ్యంలో తాజాగా నేడు ఆయన తన శాసనసభ్యత్వానికి రాజీనామా చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.

English summary

NCP leader Jitendra Awhad, who said he will resign as an MLA, expressed his impatience with the cases registered against him due to the Har Har Mahadev movie controversy.