NEET-PG Counselling: తేల్చేసిన సుప్రీంకోర్టు: ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్ కోటాపై తుది ఇదే

oi-Chandrasekhar Rao

న్యూఢిల్లీ: నేషనల్ ఎలిజిబిలిటీ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ (నీట్) పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ అడ్మిషన్లపై దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం కీలక తీర్పును వినిపించింది. నీట్ పీజీ అడ్మిషన్లలో రిజర్వేషన్ల కోటాలను ఖరారు చేసింది. కొద్దిసేపటి కిందటే తుది తీర్పు ఇచ్చింది. ఈ పీజీ అడ్మిషన్లలో ఇతర వెనుకబడిన తరగతులు, ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వర్గాల వారికి ఎంత శాతం మేర రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలనే విషయంపై తన తుది నిర్ణయాన్ని ఇచ్చింది.

ఇందులో ఓబీసీలకు 27 శాతం రిజర్వేషన్‌ను కల్పించింది. ఈడబ్ల్యూఎస్‌ కేటగిరీకి 10 శాతం మేర సీట్లను రిజర్వ్ చేస్తూ కొద్దిసేపటి కిందటే తీర్పు ఇచ్చింది. సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ డీవై చంద్రచూడ్, జస్టిస్ ఏఎస్ బోపన్నతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ మేరకు తీర్పు వెలువడించింది.

English summary

Supreme Court allows 27% reservation for OBC and 10% for EWS category in the All India Quota (AIQ) seats for admission in the NEET for all medical seats as existing criteria this year.