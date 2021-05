కరోనా వచ్చిందా ? అయితే పదేళ్ల వరకూ ఢోకా లేనట్లే- వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న వారికీ..

National

oi-Syed Ahmed

కరోనాతో పోరాడుతున్న రోగులకు రోగనిరోధక శక్తి పెంచేందుకు డాక్టర్లు తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కరోనా బారిన పడిన రోజులకు రోగనిరోధక శక్తి పెంచేందుకు తీవ్ర ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. ఇలాంటి క్రమంలో తాజాగా వెలువడిన రెండు అధ్యయనాలు కరోనా రోగుల్లో్, అలాగే కరోనా వ్యాక్సిన్‌ వేయించుకున్న వారిలో కొత్త ఆశలు చిగురింపజేసేలా ఉన్నాయి. కరోనా సోకినా, వ్యాక్సిన్‌ వేయించుకున్నా దీర్ఘకాలం పాటు రోగనిరోదకత ఉంటుందని ఆయా అధ్యయనాలు చెప్తున్నాయి.

English summary

At least two new studies have given hope that people infected with Sars-2 or vaccinated against Covid-19 may have lifelong immunity against the disease.