పోస్ట్ కోవిడ్ బాధితులకు ఫ్యాటీ లివర్; మద్యం తాగనివారిలోనూ; ప్రతి ఇంట్లో ఒకరికి డిసీజ్!!

oi-Dr Veena Srinivas

మన శరీరంలో అత్యంత కీలకమైన అవయవం లివర్. కాలేయం సుమారుగా 600 రకాల పనులను ప్రతిరోజు చేస్తుందంటే నమ్మి తీరాల్సిందే. శరీరం నుండి టాక్సిన్లను బయటకు పంపడంలో, శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉండేలా చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది కాలేయం. ఏప్రిల్ 19న ప్రపంచ కాలేయ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని, కాలేయ వ్యాధులు మరియు వాటి నివారణపై అవగాహన కల్పించడం ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది. చాలా వరకు కాలేయ వ్యాధులు నివారించబడతాయి. కాకుంటే సరైన సమయంలో వాటిని గుర్తించి తగిన విధంగా వాటికి చికిత్స అందిస్తే, మన జీవనశైలిని మార్చుకుంటే కాలేయ వ్యాధి నుంచి బయట పడవచ్చు. అయితే తాజాగా కరోనా తర్వాత మద్యం సేవించని వారిలోనూ ఫ్యాటీ లివర్ సమస్య గణనీయంగా పెరగటం ఆందోళన కలిగిస్తుంది.

English summary

Doctors say that fatty liver disease is a worrying problem even among non-alcoholics as a post-covid problem. It is said that in the past these cases were less, but now these cases have increased shockingly..