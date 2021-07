Next CM: కర్ణాటక కొత్త సీఎం, పంచాయితీ ఢిల్లీకి షిఫ్ట్, పేరుకే బెంగళూరులో చర్చ, బీఎల్ సంతోష్ ఎంట్రీ !

India

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు/న్యూఢిల్లీ: కర్ణాటక కొత్త ముఖ్యమంత్రి ఎవరు ? అనే విషయంలో డిసైడ్ చేసే పంచాయితీ ఐటీ హబ్ బెంగళూరు నుంచి ఢిల్లీకి మారిపోయింది. బీజేపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి, కర్ణాటక బీజేపీ నాయకుడు బీఎల్. సంతోష్ ఢిల్లీకి వెళ్లి హైకమాండ్ తో చర్చలు ప్రారంభించారు. కర్ణాటక కొత్త ముఖ్యమంత్రి ఎవరు ? అనే విషయంపై కర్ణాటక బీజేపీ ఎమ్మెల్యే అభిప్రాయాలు తెలుసుకునే బాధ్యతను కేంద్ర మంత్రి దర్రేంద్ర ప్రసాద్, కర్ణాటక బీజేపీ వ్యవహారాల ఇన్ చార్జ్ అరుణ్ సింగ్ కు అప్పగించారు. ఇప్పుడు బీఎస్. యడియూరప్ప వారసుడు ఎవరు ? అనే పంచాయితీ మొత్తం ఢిల్లీలో జరగనుంది.

BSY vs July: జులై వస్తే ఈ సీఎంకు చలి, జ్వరం, బలవంతంగా రాజీనామాలు, ఆషాడమాసం ఆఫర్ !

English summary

Next CM: As Karnataka Chief Minister B.S. Yediyurappa resigned on Monday in Bengaluru after weeks of speculation, part of the action shifted to New Delhi and the national leadership of the BJP, which now has the task of evolving a consensus over his replacement.