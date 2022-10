India

oi-Dr Veena Srinivas

గత కొంతకాలం నుంచి జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ ఉగ్రవాద కార్యకలాపాల పై, మావోయిస్టుల కార్యకలాపాలపై, గ్యాంగ్ స్టర్ లు, డ్రగ్స్ స్మగ్లర్లపై విరుచుకు పడుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఇక తాజాగా జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ నేడు ఉత్తర భారత దేశంలోని అనేక రాష్ట్రాలలో 50కిపైగా ప్రాంతాలలో దాడులు నిర్వహిస్తోంది. వివిధ ఉగ్రవాద గ్రూపులతో గ్యాంగ్ స్టర్ లకు, డ్రగ్స్ స్మగ్లింగ్ మాఫియాకు ఉన్న సంబంధాల పై కొనసాగుతున్న దర్యాప్తులో భాగంగా ఎన్ఐఏ రంగంలోకి దిగింది.

English summary

NIA, cracking down on gangsters, conducts raids at 50 places in North India. The NIA is carrying out these raids as part of its ongoing investigation into the links of gangsters and drug smuggling mafia with various terrorist groups.