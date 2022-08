India

oi-Garikapati Rajesh

2020 అసెంబ్లీ ఎన్నికల తర్వాత త‌మ‌క‌న్నా త‌క్కువ సీట్లున్న జేడీయూ నేత నితీష్‌కుమార్‌ను ముఖ్య‌మంత్రిని చేయ‌డం వెన‌క భార‌తీయ జ‌న‌తాపార్టీ నేత‌ల వ్యూహం దాగివుంది. రాష్ట్రంలో పార్టీని బ‌లోపేతం చేసి ఎవరితో పొత్తుల్లేకుండా సింగిల్ గాఅధికారాన్ని చేజిక్కించుకోవ‌డ‌మే వారి ల‌క్ష్యంగా ఉంది. దీనిలో భాగంగానే ఎప్పుడైనా, ఏ క్ష‌ణంలోనైనా జేడీయూను దెబ్బ‌తీసి బీజేపీ ముఖ్య‌మంత్రి తెర‌పైకి వ‌చ్చే అవ‌కాశం ఉంద‌ని నితీష్‌కుమార్ భావించారు. కమల దళం క‌ద‌లిక‌ల‌పై అనుమానం వ‌చ్చిన వెంట‌నే శ‌ర‌వేగంగా పావులు క‌దిపారు. ఆర్‌జేడీ, కాంగ్రెస్‌తో కూట‌మి క‌ట్టారు.

English summary

Nitish Kumar felt that at any moment, there is a possibility of a BJP chief minister coming to the fore to damage the JDU.