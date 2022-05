India

న్యూఢిల్లీ: దేశంలో కరోనా వైరస్ రోజువారీ పాజిటివ్ కేసుల్లో మళ్లీ పెరుగుదల చోటు చేసుకుంటోంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమం జోరుగా సాగుతోన్నప్పటికీ.. ఈ మహమ్మారి విస్తృతికి అడ్డుకట్ట పడట్లేదు. కొత్త వేరియంట్లతో దడ పుట్టిస్తోందీ మహమ్మారి. జ్వరం బారిన పడుతున్న వారి సంఖ్య కూడా క్రమంగా పెరుగుదల బాట పట్టింది. దేశ రాజధానిలో కోవిడ్ బాధితులు, జ్వర పీడితుల సంఖ్య పెరగడం కలవరపాటుకు గురి చేస్తోంది.

The Supreme Court on Monday held that no individual can be forced to get vaccinated and the right to bodily integrity of a person under Article 21 of Constitution include the right to refuse vaccinate.