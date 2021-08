ఇద్దరు శృంగారంలో పాల్గొంటే పెళ్లి చేసుకోవాలనేం లేదు : ముంబై సెషన్స్ కోర్టు సంచలన వ్యాఖ్యలు

India

oi-Dr Veena Srinivas

ప్రేమించుకుని, చెట్టాపట్టాలేసుకుని తిరిగి, కలిసి ఫోటోలు దిగి, పెళ్లికి ముందే లైంగిక సంబంధాన్ని కొనసాగించి ఆ తరువాత వివిధ కారణాలతో బ్రేకప్ అవుతున్న ఘటనలు నిత్యం చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ప్రస్తుతం ఇలాంటి ఘటనలలో కేసులు పెడుతున్న మహిళలకు కోర్టు వ్యాఖ్యలు షాక్ ఇస్తున్నాయి.పెళ్ళికి ముందు లైంగిక సంబంధాలు పెట్టుకుని ఆపై కొందరు వాటిని లైట్ తీసుకుంటే, మరికొందరు వాటిని సీరియస్ గా తీసుకుని తనను మోసం చేశాడంటూ ప్రేమించిన వ్యక్తి ఇంటిముందు ఆందోళనలు చేస్తున్నారు. తమను శారీరకంగా లోబరుచుకున్నారు అని, పెళ్లి చేసుకోను పొమ్మంటున్నారు అని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు. ఇక అలాంటి వారికి షాకింగ్ విషయాన్ని వెల్లడించింది ముంబై కోర్టు.

English summary

The Mumbai Sessions Court has recently made key remarks that it is not mandatory for a couple to get married as long as they have sex. The comments made by the court during the trial in a rape case became interesting. The Mumbai Sessions Court has said that in the case of marriage, it is up to the couple to decide who to marry and which should not be forced. The court ruled that there was no rule that the two men should marry due to they involved in the affair.