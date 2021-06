డెల్టా ప్లస్ మాత్రమే కాదు, ప్రమాదకరమైన మరో మూడు వేరియంట్లు.. కింకర్తవ్యం ఇదే !!

India

oi-Dr Veena Srinivas

కరోనావైరస్, గత సంవత్సరం వ్యాప్తి చెందినప్పటి నుండి, అనేక ఉత్పరివర్తనాలకు గురైంది. అయితే వాటిలో కొన్ని చాలా హానికరమని నిపుణులు వెల్లడిస్తున్నారు. కోవిడ్ -19 మరింత వేగంగా వ్యాప్తి చెందడానికి కారణమైన ఆ వేరియంట్ల జాబితా చూస్తే ప్రస్తుతం కొత్త ఉత్పరివర్తనగా వచ్చిన డెల్టా ప్లస్ తో పాటుగా ఆల్ఫా, బీటా, డెల్టా వేరియంట్లు హానికరమైన వేరియంట్లు గా ఉన్నట్టు ఇప్పటికే డబ్ల్యూహెచ్వో వెల్లడించింది.

English summary

The coronavirus, since it spread last year, has undergone several mutations. However, experts say that some of them are very harmful. The WHO has already revealed that the Alpha, Beta, and Delta variants, along with the now-defunct Delta Plus, are malicious variants, as evidenced by the list of variants that caused the Covid-19 to spread even faster.