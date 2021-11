ఒమిక్రాన్ భయం .. కరోనా ఆంక్షలను డిసెంబర్ 31 వరకు పొడిగించిన కేంద్రం, రాష్ట్రాలకు అలెర్ట్!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

ఇప్పుడు ప్రపంచ దేశాలకు ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ భయం పట్టుకుంది. కొన్ని దేశాల్లో అత్యంత ఉత్పరివర్తన చెందిన కోవిడ్-19 వేరియంట్ ఒమిక్రాన్ ఆవిర్భవించిన నేపథ్యంలో కేంద్రం మంగళవారం దేశవ్యాప్తంగా కోవిడ్-19 నియంత్రణ చర్యలను డిసెంబర్ 31 వరకు పొడిగించింది. రాష్ట్రాలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కేంద్రం కోరింది.

English summary

Now the omicron variant is holding the fear of the world. The Center on Tuesday extended Covid-19 containment measures, across the country till December 31 with the emergence of the highly mutated Covid-19 variant Omicron.