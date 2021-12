omicron variant: డేంజరస్ మ్యూటేషన్స్; కరోనా మహమ్మారి గమనాన్నే మార్చొచ్చు; డబ్ల్యూహెచ్ఓ వార్నింగ్

India

oi-Dr Veena Srinivas

ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ కరోనావైరస్ మహమ్మారి గమనాన్ని మార్చగలదని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ తెలిపింది. వీలైనంత త్వరగా టీకాలు వేయాలని మరియు సంక్రమణ నుండి ప్రజలను రక్షించడానికి చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రపంచ దేశాలకు పిలుపునిచ్చింది. ఒమిక్రాన్ ప్రపంచ సంక్షోభంగా మారడాన్ని మనము నిరోధించగలమని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ డైరెక్టర్ జనరల్ టెడ్రోస్ అధనామ్ ఘెబ్రేయేసస్ బుధవారం ఒక బ్రీఫింగ్‌లో అన్నారు. ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ వైరస్ మారుతోంది, కానీ మన సామూహిక సంకల్పం మారకూడదు అని ఆయన పేర్కొన్నారు. డెల్టా స్ట్రెయిన్ కంటే ఒమిక్రాన్ తేలికపాటిదని ప్రారంభ సాక్ష్యాలు ఉన్నప్పటికీ, ఇది ఖచ్చితంగా నిర్ధారించడానికి వీలు లేకుండా ఉందని, ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ లో జరుగుతున్న ఉత్పరివర్తనాలు అందుకు కారణమని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ డైరెక్టర్ వెల్లడించారు.

English summary

The World Health Organization says the omicron variant can change the course of the coronavirus epidemic. It called on the nations of the world to vaccinate as soon as possible and to take steps to protect people from infection.